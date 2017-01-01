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В Грузии молния убила пастуха и десятки овец

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Несчастный случай произошел недалеко от границы с Арменией.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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На юге Грузии от удара молнии погиб пастух и десятки овец. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По имеющейся информации, грузинские пограничники обнаружили тело пастуха в горах недалеко от села Самеба Ниноцминдского муниципалитета в приграничном с Арменией крае Самцхе-Джавахети.

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Указывается, что рядом с телом мужчины находились десятки погибших овец. Сейчас грузинская полиция занимается расследованием этого происшествия. По предварительным данным, несчастный случай произошел в субботу вечером.

Напомним, в Германии в один день загадочно умерло сразу двое сотрудников одной курьерской компании. Полиция считает смерти совпадением, но следственные действия полицейские решили проводить в защитных костюмах.

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Теги: Грузия, молния, удар молнии, пастух, овцы
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