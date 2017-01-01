В Германии отменена сотня рейсов из-за забастовки бортпроводников

Первоначально забастовку планировалось провести с 5 до 11 часов утра в воскресенье, но сотрудники решили продлить ее до полуночи.

Бортпроводники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa, объявили забастовку, из-за этого отменили рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и Кельна, сообщает Deutsche Welle.

Первоначально забастовку планировалось провести с 5 до 11 часов утра в воскресенье, но сотрудники решили продлить ее до полуночи. В Lufthansa заявили сотрудникам, что забастовка незаконна, а выход на нее может им навредить. В профсоюзе назвали это заявление «новым уровнем угроз».

В забастовке приняли участие сотрудники компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine. Из-за этого в международном аэропорту Берлин-Тегель отменили порядка 15 рейсов, в аэропорту Гамбурга - минимум 12, порядка 10 рейсов отменено в аэропорту Мюнхена. В аэропортах городов Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Кельн не уточняют число отмененных полетов. Общее их число может быть больше ста.