Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии
Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны".
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается.
"Мы выступили с совместным заявлением, мы полагаем, что это поможет спасти жизни людей", - заявил он в интервью телеканалу ABC.
Комментируя соблюдение перемирия, Помпео добавил: "До сих пор оно работало, нужно еще многое сделать для дальнейшего его выполнения".
По его информации, на севере Сирии "сравнительно мало боевых действий", в ряде мест был зафиксирован "беспорядочный огонь из стрелкового оружия".
По словам госсекретаря, "прошлой ночью раненых вывезли из города Рас-эль-Айна".
Напомним, США и Турция 17 октября договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны (YPG) покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.
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