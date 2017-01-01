Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии

Комментариев: 0
Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны".
Турецкие солдаты в Сирии
Турецкие солдаты в Сирии
 
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается. 
 
"Мы выступили с совместным заявлением, мы полагаем, что это поможет спасти жизни людей", - заявил он в интервью телеканалу ABC.
 
Комментируя соблюдение перемирия, Помпео добавил: "До сих пор оно работало, нужно еще многое сделать для дальнейшего его выполнения".
 
 
По его информации, на севере Сирии "сравнительно мало боевых действий", в ряде мест был зафиксирован "беспорядочный огонь из стрелкового оружия".
 
По словам госсекретаря, "прошлой ночью раненых вывезли из города Рас-эль-Айна".
 
Напомним, США и Турция 17 октября договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны (YPG) покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь