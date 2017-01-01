Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии

Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается.

"Мы выступили с совместным заявлением, мы полагаем, что это поможет спасти жизни людей", - заявил он в интервью телеканалу ABC.

Комментируя соблюдение перемирия, Помпео добавил: "До сих пор оно работало, нужно еще многое сделать для дальнейшего его выполнения".

По его информации, на севере Сирии "сравнительно мало боевых действий", в ряде мест был зафиксирован "беспорядочный огонь из стрелкового оружия".

По словам госсекретаря, "прошлой ночью раненых вывезли из города Рас-эль-Айна".