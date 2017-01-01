Папа Римский представил smart-четки, хакеры их быстро взломали

Всемирная сеть молитвы Папы Римского в Ватикане представила "умные четки" Click To Pray eRosary, которые объединяют функции smart-часов и обычных молитвенных четок.

Эксперт по кибербезопасности из Франции Батист Роберт обнаружил в представленных Папой Римским smart-четках критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к электронной почте пользователей, сообщает CNET.

"Это очень серьезная уязвимость, поскольку позволяет злоумышленнику захватить учетную запись жертвы и получить персональную информацию", — отметил он.

В среднем на взлом eRosary уходило не более 15 минут. Пентестер уже связался с Ватиканом, после чего уязвимость закрыли.

"Когда вы регистрировались в приложении «Click to Pray», вы использовали электронную почту. На нее вместо пароля отправлялся ПИН-код. Это происходило каждый раз при запуске", — объяснил эксперт уязвимость.