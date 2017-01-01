Число пострадавших в ходе протестов в Чили превысило 500

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались из-за возросшей стоимости проезда в метро.

Более 200 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки в столице Чили Сантьяго, охваченной протестами, которые переросли в беспорядки, такие данные предоставил в воскресенье министр здравоохранения республики Хайме Маньялич.

Ранее сообщалось о 314 пострадавших в ходе протестов в Сантьяго и регионе Вальпараисо.