Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Барселоне прошел митинг за единую Испанию

Комментариев: 0
Участники акции хотели показать, что не все в Каталонии поддерживают независимость региона от Испании.
Митинг в Каталонии за единую Испанию
Митинг в Каталонии за единую Испанию
 
В центре Каталонии, Барселоне, прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию, сообщает Reuters
 
Митинг был организован противником каталонского национализма и лидером партии Граждане Альбертом Риверой. Он заявил, что испанское правительство не справляется с беспорядками в Каталонии.
 
 
Одна из митингующих подчеркнула, что "важно, чтобы люди видели, что не все поддерживают независимость Каталонии".
 
Напомним, что каталонцы уже шесть дней протестуют из-за решения Верховного суда Испании приговорить к длительным тюремным заключениям политиков, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. По данным полиции, в результате протестов пострадало не менее 89 человек.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Барселона, протесты, протест, Каталония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь