В Барселоне прошел митинг за единую Испанию

Участники акции хотели показать, что не все в Каталонии поддерживают независимость региона от Испании.

В центре Каталонии, Барселоне, прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию, сообщает Reuters

Митинг был организован противником каталонского национализма и лидером партии Граждане Альбертом Риверой. Он заявил, что испанское правительство не справляется с беспорядками в Каталонии.