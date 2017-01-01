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Трамп исказил фамилию главы Пентагона

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Американский лидер назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны – Эспер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал министра обороны Марка Эспера Эсперанто, соответствующую запись он опубликовал в Twitter в воскресенье, 20 октября.
 
Американский лидер процитировал министра, написав "Марк Эсперанто". 
 
В сообщении говорится о выполнении соглашения с Турцией о прекращении огня на севере Сирии. Есть стычки, которые уже закончились, а районы снова занимают курды, отметил Трамп со ссылкой на "Эсперанто".
 
Эсперанто – это международный язык, искусственно созданный варшавским окулистом Лазарем Заменгофом в 1887 году.

Трамп заявил о захвате американцами аэропортов в 18 веке
 
Напомним, на днях Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима".

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Теги: Пентагон, курьезы, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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