Трамп исказил фамилию главы Пентагона

Американский лидер назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны – Эспер.



Президент США Дональд Трамп назвал министра обороны Марка Эспера Эсперанто, соответствующую запись он опубликовал в Twitter в воскресенье, 20 октября.



Американский лидер процитировал министра, написав "Марк Эсперанто".



В сообщении говорится о выполнении соглашения с Турцией о прекращении огня на севере Сирии. Есть стычки, которые уже закончились, а районы снова занимают курды, отметил Трамп со ссылкой на "Эсперанто".







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Эсперанто – это международный язык, искусственно созданный варшавским окулистом Лазарем Заменгофом в 1887 году.

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