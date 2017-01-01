Американские военные погибли в ходе учений

Трое военнослужащих погибли, и еще трое получили травмы в результате аварии, в которую попала бронемашина.



Трое американских военных погибли, еще трое пострадали во время учений в штате Джорджия, сообщает телеканал Трое американских военных погибли, еще трое пострадали во время учений в штате Джорджия, сообщает телеканал ABC News

Инцидент произошел во время аварии с участием боевой машины Bradley, которая принимала участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт.

Тела погибших солдат пока не опознаны. Пострадавшие солдаты были доставлены в госпиталь.

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