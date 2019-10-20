Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Чили задержали около 1,5 тысячи протестующих

Комментариев: 0
В стране несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные повышением стоимости проезда на метро в столице.
Протесты в Чили
Протесты в Чили

В ходе протестов в Чили в воскресенье, 20 октября, задержаны 1 462 человека, сообщает местная радиостанция Bio Bio со ссылкой на прокуратуру.
 
В столичном регионе задержали 614 человек, остальные 848 были задержаны в других коммунах.
 
Отмечается, что пять человек погибли на винодельне в коммуне Ренка, где из-за беспорядков произошел пожар. Кроме того, накануне в результате пожара в супермаркете Сан-Бернардо погибли три человека.
 
Напомним, в Чили несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные повышением стоимости проезда на метро в столице страны Сантьяго. Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайного положения.
 
Затем президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что решение повысить цены на проезд в метро отменено, но протестующих это не остановило. Более того, беспорядки начались и в других регионах страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, Чили, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь