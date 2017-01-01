Турция назвала условия для возобновления боев в Сирии

Боевые действия будут продолжены, если курдские отряды не покинут зону безопасности в течение 120 часов.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии, передает телеканал NTV.

Как известно, Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию Силы демократической Сирии, покинуть приграничной зону безопасности.

В случае неисполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского Союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

По словам президента Турции, всего за девять дней турецкой армии удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию в 1,5 тысячи кв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции Источник мира на пять дней.

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