США установят на корабле первый боевой лазер

Американцы намерены установить лазерный комплекс на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).



США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive

Комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла контракт на производство этого оружия еще в 2015 году.



Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.



Отмечается, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.



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