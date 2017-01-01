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США установят на корабле первый боевой лазер

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Американцы намерены установить лазерный комплекс на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Десантный корабль-док USS Portland (LPD-27)
Десантный корабль-док USS Portland (LPD-27)
public.navy.mil
 
США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
 
Комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла контракт на производство этого оружия еще в 2015 году.
 
Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.
 
Отмечается, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.
 

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Теги: армия и вооружение, США, ВМС, лазер
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Источник: korrespondent.net

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