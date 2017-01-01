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На Японию надвигаются два новых тайфуна

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Нэогури достигнет побережья Японии утром 22 октября, Буалой ударит по восточному побережью страны в ночь на 26 октября.
На Японию обрушатся два новых тайфуна
На Японию обрушатся два новых тайфуна

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, сообщает главное метеоуправление страны.
 
Двадцатый за сезон тайфун Нэогури должен подойти к побережью юго-западнее Токио утром 22 октября. Порывы ветра могут достигать 45 метров в секунду. 
 
Еще один тайфун Буалой также подойдет с юга. Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду.
 
Напомним, на прошлой неделе центральные районы Японии пострадали от сильнейшего за полвека тайфуна Хагибис. Из-за наводнений и оползней погибли 79 человек, еще десять до сих пор не найдены, число пострадавших приблизилось к 400.

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Теги: Япония, стихия, тайфун
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Источник: korrespondent.net

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