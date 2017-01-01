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Самолет Air France совершил экстренную посадку в Токио

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На борту лайнера были высокопоставленные гости, которые прибыли на церемонию интронизации императора Нарухито.
На борту лайнера находились более 300 пассажиров
На борту лайнера находились более 300 пассажиров

Пассажирский самолет Boeing 777 французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда из-за технических проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo в понедельник, 21 октября.

На борту лайнера находились более 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, которые прибыли в Японию на церемонию по случаю интронизации нового императора Нарухито. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что в процессе посадки у самолета упало давление в шинах шасси, однако в итоге он смог добраться своим ходом до стоянки.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Японию. Глава государства примет участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

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Теги: Япония, самолет, экстренная посадка, Токио, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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