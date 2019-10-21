Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии
Суд ЕС должне установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях ряд положений.
Европейская комиссия подала в суд на Венгрию из-за закона, требующего от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность. Об этом сообщает пресс-служба суда ЕСв понедельник, 21 октября.
ЕК в своем исковом обращении просит суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных.
"ЕК считает, что Венгрия ввела дискриминационные и необоснованные ограничения в отношении иностранных пожертвований, предоставляемых гражданским организациям", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году венгерский парламент одобрил ряд законопроектов, известных как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам.
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