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Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии

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Суд ЕС должне установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях ряд положений.
Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии
Европейская комиссия подала в суд на Венгрию из-за закона, требующего от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность. Об этом сообщает пресс-служба суда ЕСв понедельник, 21 октября.
 
 
ЕК в своем исковом обращении просит суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных.
 
"ЕК считает, что Венгрия ввела дискриминационные и необоснованные ограничения в отношении иностранных пожертвований, предоставляемых гражданским организациям", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в прошлом году венгерский парламент одобрил ряд законопроектов, известных как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. 
 
 

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Теги: Венгрия, суд, Еврокомиссия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 14:49
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
испахабят в конец мадьяр..... я там срочную служил, понравилась страна. несколько раз потом приезжал
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