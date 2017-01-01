В Чехии разоблачили российских шпионов

Агенты действовали под прикрытием посольства РФ. Аналитики отмечают, что цель России – подорвать безопасность НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных их членов.

Чехия не первый раз разоблачает на своей территории шпионов из РФ BIS

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Под прикрытием посольства Российской Федерации в Праге действовала российская шпионская сеть, деятельность которой была разоблачена Службой безопасности и информации Чехии и местной полицией.

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка.

Коуделка на заседании парламента заявил, что агентурная сеть россиян полностью разгромлена и обезглавлена. По его словам, она была создана лицами, связанными с российскими разведывательными службами и финансировалась непосредственно российским посольством.

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Шпионы с помощью компьютерных сетей планировали атаки против целей в Чехии и в других странах. Коуделка также отметил, что эта сеть была частью большей структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, он не стал называть эти страны.

Отметим, что в декабре прошлого года служба безопасности Чехии обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию. Между тем российские инвесторы скупают чешские компании.

Как сообщалось 15 октября, на Полтавщине шпион ФСБ получил 12 лет тюрьмы.

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