Члены экипажа потеряли сознание: самолет совершил экстренную посадку
Также некоторые пассажиры начали жаловаться на плохое самочуствие, зуд и жжение в глазах.
Самолет из Лондона в Филадельфию совершил экстренную посадку в Дублине из-за ЧП на борту. Это пришлось сделать после того, как два члена экипажа потеряли сознание, сообщает Еxpress.
Воздушное судно развернули в ближайший аэропорт вскоре после вылета из-за разлития по салону чистящей жидкости.
"2 члена экипажа потеряли сознания, несколько пассажиров жалуются на зуд, жжение в глазах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолет Air France с высокопоставленными людьми совершил экстренную посадку в Токио.
Также Корреспонднет.net писал, что на Аляске самолет с пассажирами повис над водой.
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