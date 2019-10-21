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Члены экипажа потеряли сознание: самолет совершил экстренную посадку

Комментариев: 1
Также некоторые пассажиры начали жаловаться на плохое самочуствие, зуд и жжение в глазах.
Члены экипажа потеряли сознание: самолет совершил экстренную посадку
Самолет из Лондона в Филадельфию совершил экстренную посадку в Дублине из-за ЧП на борту. Это пришлось сделать после того, как два члена экипажа потеряли сознание, сообщает Еxpress.
 
Воздушное судно развернули в ближайший аэропорт вскоре после вылета из-за разлития по салону чистящей жидкости. 
 
"2 члена экипажа потеряли сознания, несколько пассажиров жалуются на зуд, жжение в глазах", - говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что самолет Air France с высокопоставленными людьми совершил экстренную посадку в Токио.
 
Также Корреспонднет.net писал, что на Аляске самолет с пассажирами повис над водой.
 
 

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Теги: самолет, ЧП, экипаж, экстренная посадка, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 17:44
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
срагуль летел, его клопы расползлись.....
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