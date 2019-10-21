Члены экипажа потеряли сознание: самолет совершил экстренную посадку

Также некоторые пассажиры начали жаловаться на плохое самочуствие, зуд и жжение в глазах.

Самолет из Лондона в Филадельфию совершил экстренную посадку в Дублине из-за ЧП на борту. Это пришлось сделать после того, как два члена экипажа потеряли сознание, сообщает Еxpress

Воздушное судно развернули в ближайший аэропорт вскоре после вылета из-за разлития по салону чистящей жидкости.

"2 члена экипажа потеряли сознания, несколько пассажиров жалуются на зуд, жжение в глазах", - говорится в сообщении.

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