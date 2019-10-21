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Минобороны РФ объяснило отмену пуска ракеты с подлодки

Комментариев: 6
Второй запуск с подлодки Рязань не был произведен из-за "состояния ракеты", утверждают военные.
Подлодка Рязань
Подлодка Рязань
Википедия

В Минобороны России отрицают наличие нештатной ситуации во время учений Гром-2019, в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки Рязань. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 21 октября.

Там утверждают, что запуск не был произведен из-за "состояния ракеты".

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки Рязань, полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заверили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений Гром-2019, так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Тем временем, РБК сообщает, что во время учений ракеты Калибр были запущены не с первой попытки. 

По словам собеседника агентства, запуски проводились с кораблей Татарстан и Град Свияжск, однако с первой попытки ракеты не ушли, и пришлось задействовать резервные системы запуска.

Информацию об инциденте изданию подтвердил также источник, близкий к Генштабу. "Крылатые ракеты Калибр действительно ушли со второй-третьей попытки", - сказал он.

Напомним, 8 августа в Архангельской области России взорвалась новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой Буревестник, погибли пятеро сотрудников ядерного центра. После взрыва зафиксировали повышение радиационного фона.

Через несколько дней в России отключились четыре станции мониторинга ядерных испытаний, которые передают данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Позже их вновь включили.

Российские власти засекретили информацию о взрывах ракеты. 

 

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Теги: Россия, Минобороны, ракета, ракеты, учения, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 17:48
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
чего запускаете, срагули, чтоб так борзо пиздeть здесь? отработают, наладят, и запустят, было бы что запускать)))))) стреляйте из рогатки, галицаи, хотя..... у вас и это хyй сработает, резинку спиздят))))))))
WTF2wtf    21.10.2019, 17:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Нацист конченый,
на оккупированном Донбассе они писец как много "наладили" ...
Нищету и разруху только "наладили", ублюдки путинские.
Оккупанты, хуле ... им там не жить.
WTF2wtf    21.10.2019, 17:44
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ну хоть не рвунула при попытке запуска вместе с лодкой ... и то ладно
WTF2wtf    21.10.2019, 17:44
Оценка:  +1
WTF2wtf
не рванула
WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 17:53
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
опа-опа-опа, сосущий объявился! движуха пошла, щас размножаться будет, как бацилла сифилиса, минусить, нацистыамнистиинетфобкопшелна х всем будет! а че не работаем, не сосем? сачкуем? или жoпу подставил, пока рот отдыхает, пeдрило)))))))))
Андрей_и_Богдан    21.10.2019, 17:33
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Грыжа помешала...
BROKER666    21.10.2019, 17:12
Оценка:  +1
BROKER666
рукож0пы
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