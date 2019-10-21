В Австралии девушка узнала о беременности в день родов
У молодой мамы критические дни шли регулярно, не смотря на беременность. Она также до самых родов занималась спортом и пила алкоголь.
В Австралии 26-летняя жительница Мельбурна Кэйти Мэйсон узнала о том, что находится на 35-й неделе беременности, в день родов.
Ее госпитализировали и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн, сообщает издание The Мirror.
Кэйти Мэйсон утверждает, что до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности. У нее не было живота, не мучила тошнота по утрам, к тому же менструальный цикл не прекращался.
Женщина рассказала радостную новость отцу Флинна, что у них родился сын, однако тот отказался принимать участие в его воспитании.
Напомним, австралийка в коме родила здорового ребенка.
Также Корреспонднет.net писал, что американка из-за ошибки врачей родила ребенка другой расы.
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