В Австралии девушка узнала о беременности в день родов

У молодой мамы критические дни шли регулярно, не смотря на беременность. Она также до самых родов занималась спортом и пила алкоголь.

В Австралии 26-летняя жительница Мельбурна Кэйти Мэйсон узнала о том, что находится на 35-й неделе беременности, в день родов.

Ее госпитализировали и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн, сообщает издание The Мirror

Кэйти Мэйсон утверждает, что до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности. У нее не было живота, не мучила тошнота по утрам, к тому же менструальный цикл не прекращался.

Женщина рассказала радостную новость отцу Флинна, что у них родился сын, однако тот отказался принимать участие в его воспитании.

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