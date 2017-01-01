Курды забросали уходящих американских военных помидорами

Местные жители сирийского поселка продемонстрировали таким образом свое отношение к решению американских властей о выводе войск.

Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город. Видео было опубликовано в понедельник, 21 октября, в YouTube-канале курдской новостной службы Hawar News Agency.

На кадрах видно, как курды провожают военные автомобили в США, бросая в них камни и овощи. Таким образом местные жители отреагировали на решение американского лидера Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии.

В начале октября боевики курдской повстанческой группировки "Сирийские демократические силы" (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали "ударом ножом в спину" заявление Вашингтона об уходе американских войск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии операцию под названием Источник мира, задача которой состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана и "Исламским государством". США отказались поддержать курдов и вывели войска из Сирии.

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