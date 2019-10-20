Два подъемных крана взорвали в США

Взрыв был запланирован, и его сняли на видео. Постройки сносят уже больше недели: снос начался после обвала здания отеля Hard Rock.

Сотрудники строительной компании в Новом Орлеане в США пытались обрушить при помощи взрывчатки два крана. Об этом сообщает The New York Time в понедельник, 21 октября.

Строители приняли решение взорвать конструкции, а не разбирать их: так выходило дешевле и безопаснее. После взрыва, который поднял тучи пыли, часть одного крана осталась нависать над зданием разрушенного отеля, а другого - упала на землю.

Снос построек идет уже более недели: он начался после того, как обрушилось здание отеля Hard Rock, который строился недалеко от угла исторического французского квартала города. Оба крана были при этом сильно повреждены.

Напомним, что ранее в России подорвали 230-метровую телебашню. Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей.

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