В Бангладеш депутат нашла восемь двойников, чтобы они сдали экзамены за нее

Депутат местного парламента наняла двойников, которые сдали за нее минимум 13 экзаменов. Теперь женщину отчислили из университета.

Парламентарий из Бангладеш нашла восемь двойников, чтобы те сдали за нее экзамены Nagorik TV

Депутата парламента Бангладеш от правящей партии Авами лиг Таманну Нусрат исключили из университета из-за того, что она наняла восемь двойников, чтобы те сдали экзамены за нее. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 21 октября.

Парламентарий нашла похожих на нее женщин и использовала их как минимум на 13 экзаменах. Обман был раскрыт, когда корреспондент телеканала Nagorik TV пришел на экзамен напрямую спросил об этом подставную Нусрат.

Депутат получала степень бакалавра в Открытом университете Бангладеш. Его глава заявил, что Нусрат исключена, так как она совершила преступление.

Представитель учебного заведения затем рассказал, что подставные студентки сдавали экзамены в окружении охраны. Все знали о подлоге, но ничего не говорили, так как она происходит из очень влиятельной семьи.

Напомним, что ранее в Бангладеш девушка родила дважды за месяц. Во время первых родов врачи не заметили, что у женщины есть вторая матка, в которой растут дети.

Также сообщалось, что в Бангладеш муж нашел волос в еде и побрил голову жене. Ему угрожает до 14 лет тюрьмы.

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