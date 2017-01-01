Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Барселоне прошла акция протеста с воздушными шарами

Комментариев: 0
Сотни человек требовали отставки главы ведомства автономии Микеля Буча.
Акция протеста с воздушными шарами состоялась в Барселоне
Акция протеста с воздушными шарами состоялась в Барселоне

Новая акция протеста прошла 21 октября вечером в центре испанской Барселоны. Организатором митинга стало движение "комитеты в защиту республики", которое поддерживает независимость Каталонии.

Как передает газета El Pais, манифестанты собрались у здания департамента внутренних дел при правительстве региона. Сотни человек потребовали отставки главы ведомства автономии Микеля Буча.

Многие участники акции принесли с собой воздушные шары, часть из которых, по задумке организаторов, была наполнена краской. Собравшиеся закидали шариками машины сотрудников правоохранительных органов и частично здание департамента.

Инцидентов в ходе митинга зафиксировано не было. Сейчас большинство участников акции уже разошлось.

Ранее в центре Каталонии, Барселоне, прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Барселона, краска, полиция, шары надувные, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь