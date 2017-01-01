В Барселоне прошла акция протеста с воздушными шарами

Сотни человек требовали отставки главы ведомства автономии Микеля Буча.

Акция протеста с воздушными шарами состоялась в Барселоне

Новая акция протеста прошла 21 октября вечером в центре испанской Барселоны. Организатором митинга стало движение "комитеты в защиту республики", которое поддерживает независимость Каталонии.

Как передает газета El Pais, манифестанты собрались у здания департамента внутренних дел при правительстве региона. Сотни человек потребовали отставки главы ведомства автономии Микеля Буча.

Многие участники акции принесли с собой воздушные шары, часть из которых, по задумке организаторов, была наполнена краской. Собравшиеся закидали шариками машины сотрудников правоохранительных органов и частично здание департамента.

Инцидентов в ходе митинга зафиксировано не было. Сейчас большинство участников акции уже разошлось.

Ранее в центре Каталонии, Барселоне, прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию.

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