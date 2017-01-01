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На учениях в Чехии от взрыва гранаты пострадали военные

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Расследование причин инцидента поручено специализированному подразделению армейской полиции ВС Чехии.
Трое военнослужащих ранены при взрыве гранаты на учениях в Чехии
Трое военнослужащих ранены при взрыве гранаты на учениях в Чехии

Трое чешских военнослужащих были ранены при взрыве гранаты во время учений на полигоне Бржезина у города Вышков на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель генерального штаба национальных ВС Томаш Марущчак.

"Ранения различной степени тяжести получили три военнослужащих, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, - отметил он. - С полигона они были доставлены вертолетом в больницу города Брно".

Расследование причин инцидента поручено специализированному подразделению армейской полиции ВС Чехии.

Ранее трое американских военных погибли, еще трое пострадали во время учений в штате Джорджия.

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Теги: Чехия, взрыв, ранение, граната, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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