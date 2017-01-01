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В США взорвалась сумка во время погрузки багажа в самолет

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Взрыв мог быть вызван аккумулятором или зарядным устройством для мобильного телефона.

В международном аэропорту Чикаго произошел взрыв во время погрузки багажа в самолет мексиканской авиакомпании Volaris. Об этом передает Daily Mail.

Отмечается, что взорвалась одна из сумок. Полиция заявила, что сумка взорвалась на погрузочном ремне. Аварийные бригады отреагировали на взрыв бомбы.

Вскоре власти обнародовали предположение, что взрыв мог быть вызван аккумулятором или зарядным устройством для мобильного телефона. Власти заявили, что взрыв издал громкий шум, и в сумке впоследствии не было дыма.

В результате инцидента никто не пострадал. Позже полиция подтвердила, что инцидент был устранен и угрозы общественной безопасности не было.

На время исследования территории аэропорта его работа была приостановлена. Теперь все операции в аэропорту возобновились.

Ранее сообщалось, что самолет Air France с высокопоставленными людьми совершил экстренную посадку в Токио.
 
Также Корреспонднет.net писал, что на Аляске самолет с пассажирами повис над водой.

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Теги: США, видео, аэропорт, взрыв, Чикаго, сумка
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Источник: korrespondent.net

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