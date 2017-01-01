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На Филиппинах обнаружили более 500 новых островов

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В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641.
На Филиппинах обнаружили более полутысячи новых островов
На Филиппинах обнаружили более полутысячи новых островов

Национальное картографическое управление Филиппин 21 октября обнародовало данные, которые показывают, что в состав государства входит на 500 островов больше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641. Последний раз острова государства считали в 1945 году - тогда получилось 7107.

Увеличение количества найденных островов объясняется использованием новейшего метода для их поиска. Сейчас подсчет провели с помощью усовершенствованного радиолокационного метода.

Филиппинское правительство начало использовать более совершенные методы подсчета в 2013 году.

Ранее на филиппинском острове Боракай туристку из Тайваня оштрафовали на 50 долларов за слишком откровенное бикини, которое состояло из тонких шнурков.

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Теги: острова, Филиппины
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Источник: korrespondent.net

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