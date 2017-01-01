Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

NBC: США готовят полный вывод войск из Афганистана

Комментариев: 0
В Пентагоне не исключают того, что вывод войск США из Сирии был "репетицией" вывода войск из Афганистана.
Пентагон разрабатывает планы полного вывода войск США из Афганистана
Пентагон разрабатывает планы полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Афганистана, если президент Трамп неожиданно даст соответствующий приказ, как он сделал в случае с Сирией. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам собеседников телеканала, планирование вывода войск это просто мера, а в настоящее время никаких соответствующих указаний из Белого дома не поступало.

Один из военных чиновников, на которых ссылается NBC News, назвал это "разумным планированием". Другой чиновник охарактеризовал решение Трампа вывести силы из Сирии как "генеральную репетицию" того, что может произойти в Афганистане.

Накануне сообщалось, что США "по-тихому" вывели солдат из Афганистана. Численность американских войск в стране за последний год снизилась на две тысячи человек - примерно до 12 тысяч.

США перебросят военных из Сирии в Ирак

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, США, Пентагон, война в афганистане, армия США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь