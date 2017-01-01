"Это ошибка перевода": Посол Турции считает, что в словах госсекретаря США нет угрозы атаковать его страну

Вашингтон является официальным союзником Анкары по НАТО.

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Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал заявление госсекретаря Помпео о возможности применения силы Вашингтоном против Анкары, которая является ее официальным союзником по НАТО. Он допустил, что заявление Помпео просто перевели неправильно.

Об этом сообщает RT.

“Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления“, - заявил посол.

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Ранее Помпео в интервью телеканалу CNBC заявил, что Соединенные Штаты в случае необходимости “полностью готовы“ к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон “предпочтет мир войне“.

Как сообщалось 22 октября, президент США Дональд Трамп готов при необходимости применить военную силу против Турции из-за операции в Сирии. Об этом в интервью CNBC заявил госсекретарь Майк Помпео.

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