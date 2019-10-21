Конгресс США выпустил документ о злоупотреблениях Трампа

Бюллетень призван помочь лучше объяснить избирателям расследование, которое проводится в отношении президента.

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распространила "информационный бюллетень", в котором представлен перечень грубых злоупотреблений властью, в которых обвиняют президента Дональда Трампа. В списке в частности есть "потрясения", "кампания давления" и "прикрытие". Об этом во вторник, 22 октября, сообщает The Washington Post.

"В качестве доказательства "потрясения" в информационном бюллетене приводятся цитаты из расшифровки июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что, как говорят, рисует картину злоупотребления Трампом своей должности, побуждая иностранное правительство вмешиваться в выборы в США в 2020 году", - говорится в сообщении.

В качестве доказательства "прикрытия" документ указывает на жалобу, поданную обличителем, которая вызвала расследование импичмента Трампа.

Среди доказательств "кампании давления" представлены текстовые общения чиновников Государственного департамента США.

Выпуск данного информационного бюллетеня призван помочь "лучше объяснить расследование" своим избирателям.

Отмечается, что на этой неделе демократы запланировали два закрытых обсуждения, в том числе одно с участием Билла Тейлора, высокопоставленного чиновника посольства США в Украине. В текстовом общении с другими американскими дипломатами Тейлор поднял тревогу по поводу того, что Белый дом сдерживает военную помощь Украине и настаивает на расследовании выборов в США в 2016 году и энергетической компании, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер Байден.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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