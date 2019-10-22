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Нашли сейф с золотом: Россияне "удачно" осушили затопленную шахту, где погибли 15 человек

Комментариев: 4
Обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, внутри них - золото.
Нашли сейф с золотом: Россияне "удачно" осушили затопленную шахту, где погибли 15 человек
© sledcom.ru
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  • Заводи прииска затопило в результате прорыва дамбы
  • Заводи прииска затопило в результате прорыва дамбы
  • Заводи прииска затопило в результате прорыва дамбы
Нашли сейф с золотом: Россияне "удачно" осушили затопленную шахту, где погибли 15 человек
Заводи прииска затопило в результате прорыва дамбы
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Сотрудники МЧС РФ обнаружили сейф после осушения одной из заводей прииска в Красноярском крае, где из-за прорыва дамбы погибли 15 работников.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

В сейфе нашли девять опломбированных колб, в которых, судя по всему, находится чистое золото, передает УНН.

“Ранее суд, рассмотрев ходатайство следствия и представленные материалы, избрал в отношении генерального директора ООО „Сисим“, горного мастера и начальника участка этого же предприятия меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В ходе допроса генеральный директор предприятия заявил о том, что в одном из разрушенных водой техническом помещении находился сейф с золотом”, — указано в сообщении.

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В рамках расследования уголовного дела 22 октября 2019 года в дневное время после осушения одной из заводей сотрудниками МЧС был обнаружен закрытый металлический сейф. Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Как сообщалось 20 октября, основной версией прорыва дамбы в Красноярском крае стали нарушения при проведении золотодобывающих работ.

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Теги: затопление, дамба, прорыв, Красноярский край
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Комментариев (4)
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Ivanez    22.10.2019, 12:55
Оценка:  +2
Ivanez
Отлично, у местных властей все наладится теперь. А бабы нарожают, впервой что ли?
foster12    22.10.2019, 12:49
Оценка:  +1
foster12
Та шо там 15 человек? Бабы ещё нарожают а золотишко пригодиться....
ЛаптиВверх    22.10.2019, 13:37
Оценка:  +1
ЛаптиВверх
Золотишко "уйдет" наверх (догадайтесь куда), а местные как были нищебродами, так ими и останутся. Закон Мордора, т.е. Джунглей.
foster12    22.10.2019, 13:43
Оценка:  0
foster12
на верх.... компенсация Ротенбергам....
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