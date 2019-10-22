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Асад обвинил Эрдогана в захвате сирийской земли

Комментариев: 2
Президент Турции уже украл у Сирии нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, заявил Асад.
Асад не верит обещаниям Эрдогана не захватывать территорий
Асад не верит обещаниям Эрдогана не захватывать территорий
AP

Турция намеревается захватить северные районы Сирии, считает президент страны Башар Асад. Как сообщает агентство SANA, об этом он заявил во вторник, 22 октября, во время посещения сирийских войск в провинции Идлиб.

"Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - заявил Асад.

Он подчеркнул, что для Сирии "одинаково важен каждый кусок ее земли, поэтому первостепенное значение имеет развитие военной обстановки".

"Мы говорили и продолжаем говорить, что битва в Идлибе имеет решающее значение и положит конец анархии и терроризму во всех районах Сирии", - сказал Асад, обращаясь к военнослужащим.

Накануне Эрдоган заявил, что с начала проведения операции "Источник мира" армия Турции взяла под контроль 111 населенных пунктов в Сирии

Ранее он утверждал, что Турция не намерена захватывать сирийские территории, а намерена установить в регионе безопасную зону, чтобы разместить в ней миллионы сирийских беженцев.

 

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Теги: Сирия, Башар Аль-Асад, Эрдоган, Асад, Башар Асад, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    22.10.2019, 15:07
Оценка:  -1
WTF2wtf
Эрдоган повторяет действия Путина при захвате украинских регионов?
Теперь всем можно, если Вовочке с рук сошло?
МаксимУм    22.10.2019, 14:50
Оценка:  0
МаксимУм
У путлера учится.
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