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Прорыв дамбы в России: число жертв возросло до 17

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В Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших. 14 погибших уже опознали родственники.
Трое числятся пропавшими без вести
Трое числятся пропавшими без вести
RT

Количество погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17 человек. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", - сообщила Петренко.

Таким образом, число погибших увеличилось до 17 человек, еще трое остаются пропавшими без вести. 14 погибших уже опознали родственники.

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате прорыва дамбы в РФ.

Напомним, в Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.

 

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Теги: Россия, жертвы, Красноярск, дамба, погибшие, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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