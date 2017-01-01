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В Турции отреагировала на военные угрозы США

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В Турции считают, что заявление Помпео о применении военной силы просто неправильно перевели.
В Турции не верят в серьезность заявления Помпео
В Турции не верят в серьезность заявления Помпео

Заявление госсекретаря США Майка Помпео применить военную силу к Турции в случае необходимости является ошибкой перевода. Так прокомментировал слова главы Госдепа посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр, сообщает RT.

"Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления", - заявил посол.

Ранее Помпео в интервью телеканалу CNBC заявил, что США в случае необходимости "полностью готовы" к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон "предпочтет мир войне".

 

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Теги: США, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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