Управляемый злоумышленником автомобиль сбил двух пенсионеров, а также женщину с детской коляской.

В северной части Осло неизвестный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил несколько человек. Правоохранители открыли огонь и задержали злоумышленника, сообщает полиция Осло в Twitter во вторник, 22 октября.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника. Он не получил тяжелых ранений", – говорится в сообщении.

В операции был задействован вертолет. Очевидцы сообщают, что злоумышленник отстреливался от стражей порядка.

Управляемый злоумышленником автомобиль сбил двух пенсионеров, а также женщину с детской коляской. Телеканал NRK сообщает, что в коляске находились семимесячные близнецы.

Полиция считает, что мужчина действовал не один, сейчас ведутся поиски его возможной сообщницы. По данным газеты Verdens Gang, после угона в автомобиле оставались три сотрудника скорой помощи.

К расследованию инцидента подключилась Полицейская служба безопасности Норвегии, которая занимается преступлениями, связанными с экстремизмом.

Cмотрите фотогалерею: В Осло вооруженный мужчина угнал скорую и наехал на людей

Ранее в Осло мужчина ворвался в мечеть Аль-Нур и открыл беспорядочную стрельбу из пистолета по молившимся. В результате нападения был ранен 75-летний член мусульманской общины. Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

Также сообщалось, что в Норвегии нашли мертвыми двух российских рыбаков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet