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Трамп назвал процедуру импичмента линчеванием

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Президент США призвал республиканцев помнить, что они являются свидетелями линчевания.
Трамп считает, что над ним идет суд Линча
Трамп считает, что над ним идет суд Линча

Президент США Дональд Трамп назвал запущенную в отношении него процедуру импичмента линчеванием. Об этом он написал во вторник, 22 октября, в Twitter.

"Получается, что однажды, если демократ станет президентом, а республиканцы получат большинство в Палате представителей, даже с небольшим перевесом, они смогут провести импичмент президента без соблюдения соответствующих процедур, честности или каких бы то ни было законных прав на это. Все республиканцы должны помнить, свидетелями чего они являются - линчевания. Но мы победим!" - заявил Трамп.

Как известно, суд Линча или линчевание - это расправа толпы над подозреваемым в совершении преступления человеком без суда и следствия.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

 

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Теги: Импичмент Президента, США, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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