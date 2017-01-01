В Греции полиция устроила спецоперацию из-за фильма Джокер

Согласно закону этой страны, несовершеннолетние не имеют права на просмотр даного триллера.

В Греции во время показа психологического триллера Джокер в кинозал ворвалась полиция и вывела оттуда почти два десятка несовершеннолетних. Рейд правоохранителей вызвал возмущение общества и рассорил политиков, сообщает издание Euractiv

Тысячи пользователей соцсетей осудили действия полиции и назвали рейд "фашистским" и свойственным авторитарному государству.

Отметим, что в Греции фильм могут посмотреть только совершеннолетние, в то время как в других странах нижняя возрастная граница просмотра варьируется от 12 до 18 лет.

Также некоторые греческие СМИ написали, что действовать полиции приказали два чиновника Министерства культуры. Официально ведомство информацию не подтверждает.

Основная оппозиционная левая партия Сириза обвинила правительство в возвращении страны в "темные века". Правительство со своей стороны заявило, что Сириза была у власти почти пять лет и могла изменить закон.

Чтобы смягчить напряженность, министр по вопросам гражданской защиты Михалис Хрисохоидис заявил, что пересмотрит фильм вместе со своим 15-летним сыном.

А министр культуры Греции Лина Мендон дала пресс-конференцию, на которой раскритиковала "чрезмерно усердных" чиновников, которые вызвали полицию.

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