На борту затопленного катера находились две торпеды, что представляло потенциальную опасность для судоходства.

Служащие Военно-морского флота Эстонии взорвали у берегов острова Сааремаа торпедный катер времен Второй мировой войны с двумя 533-миллиметровыми торпедами на борту. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ERR.

"Польза от операции была двойной: моряки со спецподготовкой смогли отшлифовать свои навыки, а обезвреживания подводных взрывных устройств способствовало повышению безопасности на море", – рассказал капитан-лейтенант Мати Терве.

Торпеды на борту катера типа Г-5 представляли потенциальную опасность, например, при тралении и опускании якоря, поскольку они содержали 600 кг взрывчатого вещества.

В период с 1933 по 1941 годы было выпущено 300 торпедных катеров Г-5. Во Вторую мировую войну они считались одними из самых быстрых, но с тяжелыми морскими условиями справлялись плохо.

Cмотрите фотогалерею: Эстонские военные взорвали торпедный катер времен Второй мировой

Несколькими днями ранее на севере Италии обезвредили бомбу времен Второй мировой. Ради этого властям пришлось эвакуировать 4000 человек из центра северного города Больцано.

Напомним, что в феврале на северо-востоке Парижа эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

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