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Эстонские военные взорвали торпедный катер времен Второй мировой

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На борту затопленного катера находились две торпеды, что представляло потенциальную опасность для судоходства.
В Эстонии взорвали затопленный торпедный катер
В Эстонии взорвали затопленный торпедный катер
Estonian Defence Forces

Служащие Военно-морского флота Эстонии взорвали у берегов острова Сааремаа торпедный катер времен Второй мировой войны с двумя 533-миллиметровыми торпедами на борту. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ERR.

"Польза от операции была двойной: моряки со спецподготовкой смогли отшлифовать свои навыки, а обезвреживания подводных взрывных устройств способствовало повышению безопасности на море", – рассказал капитан-лейтенант Мати Терве.

Торпеды на борту катера типа Г-5 представляли потенциальную опасность, например, при тралении и опускании якоря, поскольку они содержали 600 кг взрывчатого вещества.

В период с 1933 по 1941 годы было выпущено 300 торпедных катеров Г-5. Во Вторую мировую войну они считались одними из самых быстрых, но с тяжелыми морскими условиями справлялись плохо.

 

Несколькими днями ранее на севере Италии обезвредили бомбу времен Второй мировой. Ради этого властям пришлось эвакуировать 4000 человек из центра северного города Больцано.

Напомним, что в феврале на северо-востоке Парижа эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны

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Теги: Эстония, взрыв, флот, Вторая мировая война, Балтика
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Источник: korrespondent.net

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