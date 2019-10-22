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Во время перестрелки в России погибли пять человек

Комментариев: 4
Конфликт между жителями хутора из-за участков для выпаса скота перерос в стрельбу, в результате чего пять человек погибли, двое выжили.
Перестрелка произошла из-за участков для выпаса скота
Перестрелка произошла из-за участков для выпаса скота
dp.ru

В результате перестрелки в Ростовской области России пять человек погибли, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ во вторник, 22 октября.

По информации ведомства, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.

"По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Следкома РФ рассказали, что инцидент произошел на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом расстреляли водителя. Автомобиль, который двигался навстречу, совершил столкновение с легковым авто потерпевшего, неизвестные открыли огонь.

Напомним, в Сумах пассажир 20 раз выстрелил в водителя такси. Злоумышленник попал из пистолета таксисту в лицо, шею и грудную клетку. Стрелка задержали.

 

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Теги: Россия, стрельба, убийство, перестрелка, Ростов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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WTF2wtf    22.10.2019, 19:24
Оценка:  +3
WTF2wtf
Эта фсе биндеровцы винаваты, как обычно
Распятый_мальчик    22.10.2019, 19:19
Оценка:  +5
Распятый_мальчик
из-за участков для выпаса скота!!!! Да они уже за траву готовы глотку перегрызть друг другу!!! Вяликая смехдержава!!! И это только начало санкций!!! Через несколько лет, снова, будут перед "пиндосами" раком ползать ради "ножек Буша"!!!
T-REX2    22.10.2019, 19:27
Оценка:  -5
T-REX2
Ну не за 3 гривна же убивать?
Распятый_мальчик    22.10.2019, 19:28
Оценка:  +2
Распятый_мальчик
А за сколько нужно убивать?
WTF2wtf    22.10.2019, 19:43
Оценка:  +2
WTF2wtf
Они и даром могут убивать, даже в чужую страну поедут это делать ... государство говно для дебилов из телевизора льет, а они за это говно толпами убивать едут (((
преступный режим путинский ...
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