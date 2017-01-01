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Конкурент Нетаньяху получил право сформировать правительство Израиля

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Официально мандат на формирование израильского правительства будет передан Бени Ганцу 23 октября.
Бени Ганц получил шанс сформировать правительство Израиля
Бени Ганц получил шанс сформировать правительство Израиля

Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства страны лидеру партии Кахоль-Лаван Бени Ганцу. Об этом сообщает The Jerusalem Post во вторник, 22 октября.

"Президент принял решение поручить формирование кабинета министров Бени Ганцу, церемония состоится завтра (23 октября – ред.)", – говорится в сообщении.

Теперь у Ганца будет 28 дней для формирование правительства. По закону, если он не сможет сформировать правительство за этот срок, в течение следующего 21 дня это может попытаться сделать любой член парламента.

Как известно, первым право на формирование правительства было отдано действующему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Однако он не смог этого сделать. По словам Нетаньяху, он не раз приглашал Ганца за стол переговоров, но получал отказы.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

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Теги: Израиль, премьер-министр, правительство, парламент, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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