В Европе оценили ситуацию с Brexit

Глава Евросовета проводит консультации по предоставлению отсрочки Brexit до 31 января 2020 года.



В Еврокомиссии прокомментировали решение парламента Великобритании по законопроекту о Brexit. Об этом в своем Twitter сообщила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

Отмечается, что в Европе ждут от Великобритании информацию о дальнейших шагах по Brexit.





Елизавета II в необычной речи назвала дату Brexit Председатель Евросовета Дональд Туск проводит консультации по предоставлению отсрочки Brexit до 31 января 2020 года с представителями стран ЕС.

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