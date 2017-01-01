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В Европе оценили ситуацию с Brexit

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Глава Евросовета проводит консультации по предоставлению отсрочки Brexit до 31 января 2020 года.
Странам ЕС советуют отсрочить Brexit
Странам ЕС советуют отсрочить Brexit
Getty Images

В Еврокомиссии прокомментировали решение парламента Великобритании по законопроекту о Brexit. Об этом в своем Twitter сообщила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.
 
Отмечается, что в Европе ждут от Великобритании информацию о дальнейших шагах по Brexit.
 
Председатель Евросовета Дональд Туск проводит консультации по предоставлению отсрочки Brexit до 31 января 2020 года с представителями стран ЕС.

Елизавета II в необычной речи назвала дату Brexit
 
Напомним, правительство премьер-министра Бориса Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

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Теги: Евросоюз, Великобритания, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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