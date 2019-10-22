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Около 600 человек пострадали в ходе беспорядков в Барселоне

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В Барселоне за неделю протестных акций с 14 по 20 октября за медицинской помощью обратились 593 человека.
Беспорядки в Барселоне
Беспорядки в Барселоне


В Барселоне в ходе акций протеста, произошедших за последнюю неделю, ранения получили около 600 человек, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что среди них были несколько десятков пострадавших с тяжелыми травмами. Большинство граждан обращались за медпомощью из-за наличия переломов.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

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Теги: Барселона, протесты, Каталония, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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