У Трампа отрицают давление США на Украина
Президент США Дональд Трамп не выдвигал никаких требований украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
По ее словам, Трамп никогда бы не пошел на шаги, которые могут навредить американской стороне и подорвать отношения между странами.
Скандал, возникший вокруг разговора двух лидеров, Гришэм назвала "продуманной кампанией с целью оклеветать американского президента".
В Белом доме также призвали "прекратить раздувать подобные скандалы на деньги налогоплательщиков".
Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.
Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.
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