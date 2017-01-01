Япония направит военные корабли в Ормузский пролив
Корабли Военно-морского флота Японии будут направлены в Ормузский пролив в рамках индивидуальной миссии.
Японское военное ведомство уведомило Государственный департамент США о том, что военные корабли Сил самообороны Японии прибудут в Ормузский пролив, сообщает Kyodo.
Отмечается, что Япония не планирует присоединяться к американской коалиции, созданной с целью обеспечения безопасности в акватории Персидского залива.
Корабли ВМС Японии будут направлены в рамках индивидуальной миссии, подчеркнули в Минобороны.
Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.
Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.
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