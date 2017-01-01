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Япония направит военные корабли в Ормузский пролив

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Корабли Военно-морского флота Японии будут направлены в Ормузский пролив в рамках индивидуальной миссии.
Япония собирается направить корабль в Ормузский пролив
Япония собирается направить корабль в Ормузский пролив

Японское военное ведомство уведомило Государственный департамент США о том, что военные корабли Сил самообороны Японии прибудут в Ормузский пролив, сообщает Kyodo.
 
Отмечается, что Япония не планирует присоединяться к американской коалиции, созданной с целью обеспечения безопасности в акватории Персидского залива. 
 
Корабли ВМС Японии будут направлены в рамках индивидуальной миссии, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

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Теги: Япония, корабль, ВМС, Ормузский пролив
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Источник: korrespondent.net

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