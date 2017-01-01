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Советник Трампа по торговле ушла в отставку

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Энн Шоу подала в отставку с поста советника американского президента Дональда Трампа по вопросам торговли.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам торговли Келли Энн Шоу подала в отставку, сообщает Reuters.
 
Чиновница отказалась говорить, на какой пост собирается перейти, но уточнила, что "готова к приключениям".
 
Шоу также исполняла обязанности шерпы на саммитах G7 и G20.
 
Комментариев Трампа пока относительно новых назначений также не поступало.

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Теги: США, отставка, Трамп, советник президента
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Источник: korrespondent.net

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