Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Победа протестов: президент Чили объявил о социальных реформах

Комментариев: 0
В комплекс мер входит повышение пенсий, снижение стоимости электроэнергии, частичное покрытие расходов на медицинское обслуживание.
Протесты в Чили
Протесты в Чили

Правительство Чили направит в Конгресс страны ряд законопроектов, предусматривающих меры по социальной поддержке населения. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера в ходе своего обращения к нации.
 
"Мы передадим в Конгресс на рассмотрение социальную повестку в соответствии законом и начнем реализацию, когда правительство получит эту возможность", – сказал он.
 
В комплекс мер входит повышение пенсий, снижение стоимости электроэнергии, частичное покрытие расходов на медицинское обслуживание, снижение цен на медикаменты и установление минимального дохода для работающих жителей страны. 
 
Кроме того, правительство Чили намерено направить законопроект о повышении налога для граждан страны с высоким доходом. Именно за счет этого планируется осуществить социальную программу.
 
Напомним, протесты и беспорядки в Чили продолжаются уже пять дней. Изначально они были вызваны намерениями властей увеличить стоимость проезда на метро, однако позднее появились у протестующих и требования социальные. По последним данным, в ходе беспорядков в Чили погибли не менее 15 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, реформы, Чили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь