Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии
Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая продолжалась более шести часов, и на которой говорили о военной операции Анкары в Сирии. Об итогах встречи сообщает BBC.
Как сообщается, президенты подписали совместный меморандум, который предполагает реализацию следующих шагов:
- С 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы, за пределами зоны операции Турции, будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.
- Курды получат дополнительные 150 часов (чуть более шести суток) на то, чтобы покинуть приграничные районы Сирии и отойти вглубь страны.
- После вывода курдских сил на 30 км от границы.
- Россия и Турция будут проводить совместное патрулирование на глубину до 10 км к востоку и западу от района турецкой операции.
- Статус-кво в нынешнем районе операции Турции глубиной 32 км, между поселением Телль-Абьяд и городом Рас-аль-Айн рядом с турецкой границей, будет сохранен.
- Все курдские силы и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Таль Рифата.
- Россия и Турция примут необходимые меры для предотвращения проникновения потенциальных террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению в Сирию беженцев.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, вопрос о сроках дальнейшего пребывания турецких военных на северо-востоке Сирии на переговорах не обсуждался.
Что касается курдской проблемы, Москва и Анкара решили пока остановиться на введении контроля в приграничной зоне путем введения туда сирийских правительственных войск совместно с российской военной полицией.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что указанные договоренности фактически обеспечивают прекращение операции Турции в Сирии.
Позже в Минобороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских формирований из "безопасной зоны" военная операция прекращается.
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