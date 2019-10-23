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Песков: США бросили и предали курдов

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Штаты долгие годы были главными союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их воевать с Турцией, говорит Песков.
Курды покинули зону военной операции Турции
Курды покинули зону военной операции Турции

Несмотря на годы союзничества, США бросили курдов самостоятельно воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории.

По словам Пескова, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". "И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.

Как известно, накануне закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий.

Этому предшествовали многочасовые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

 

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Теги: США, Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, Дмитрий Песков, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    23.10.2019, 12:12
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТО ЖЕ САМОЕ США СДЕЛАЮТ СО СВОИМИ ХОЛОПАМИ С ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ.....)))
САЛО В СРАЛО !!!
СУГС !!!
Андрей_и_Богдан    23.10.2019, 11:51
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Трам не всегда США, но Чпуйло может сказать ему спасибо.
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