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Протесты в Гонконге: власти отозвали скандальный законопроект

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Скандальный законопроект, из-за которого несколько месяцев продолжались массовые протесты, официально отозван. Однако, у протестующих остаются другие требования.
Отозван законопроект, из-за которого начались протесты в Гонконге
Отозван законопроект, из-за которого начались протесты в Гонконге

Власти Гонконга осуществили официальную процедуру отзыва из Законодательного совета законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов здесь с начала лета. Об этом в среду, 23 октября, сообщил секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли, передает ТАСС.

Таким образом, окончательно удовлетворено ключевое требование антиправительственных демонстрантов - одно из пяти.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва. Однако на прошлой неделе это сделать не удалось по техническим причинам: из-за срыва повестки оппозиционными депутатами.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова"Полицейские стреляли по протестующим.

Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.

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Теги: Китай, протесты, законопроект, экстрадиция, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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