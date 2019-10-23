Под Лондоном в грузовике нашли 39 трупов

Среди жертв убийцы один ребенок.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний ирландец скриншот видео

В городе Грейс, недалеко от Лондона полиция Великобритании в промышленном здании обнаружила 39 трупов в грузовике, прибывшем из Болгарии.

Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на Reuters.

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Полиция заявила, что грузовик приехал из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу. Водитель автомобиля, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, задержан по подозрению в убийстве.

38 взрослых людей и один ребенок, обнаружены мертвыми на месте происшествия, в городе Грейс, недалеко от Лондона.

“Мы сейчас идентифицируем жертв, однако это может быть длительным процессом“, - сказали в полиции.

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