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Стало известно, куда уходят войска США из Сирии

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Американские военные пробудут в Ираке не более месяца. Оттуда их выведут в Кувейт или Катар.
Войска США уходят из Сирии через Ирак
Войска США уходят из Сирии через Ирак

Военные США, переброшенные из Сирии в Ирак, в течение месяца будут передислоцированы в Катар или Кувейт. Об этом заявил в среду, 23 октября, министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари, сообщает телеканал Al-Sumaria

"Войска США, выведенные из Сирии, покинут Ирак в течение четырех недель", - сказал он.

"Они отправятся в Кувейт или Катар", - уточнил он. 

Как сообщалось, сегодня с необъявленным визитом в Багдад прибыл глава Пентагона Марк Эспер. Он планировал обсудить с аш-Шамари, а также с премьер-министром Аделем Абдель Махди процесс вывода американских войск из Сирии.

Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая на данный момент приостановлена.

13 октября глава Эспер заявил, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции.

Позже силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке страны.

Накануне группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук.

 

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Теги: Ирак, США, Сирия, военные
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Источник: korrespondent.net

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