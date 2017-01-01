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Трамп подвел итог военной спецоперации в Сирии

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Захваченные ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" находятся под контролем.
Глава Белого дома доволен достигнутым результатом в Сирии
Глава Белого дома доволен достигнутым результатом в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Анкаре и Вашингтону удалось создать зону безопасности в Сирии, о чем он сообщил в своем Twitter в среду, 23 октября.
 
В сообщении говорится, что это "крупный успех на границе Турции и Сирии". Еще Трамп добавил, что прекращение огня турецкой стороной "продержалось, и боевые миссии завершились".
 
"Курды находятся в безопасности, работали с нами очень хорошо", - заявил он, добавив, что захваченные ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" содержатся под контролем.
 
Американский президент сообщил, что выступит в 11:00 по времени восточного побережья Соединённых Штатов (18:00 по киеву) с заявлением по ситуации на границе Турции и Сирии.
 
Как известно, Турция 9 октября объявила о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии, целью которой является создание там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для границы Турции. Анкара рассчитывает, что туда смогут вернуться с турецкой территории сирийские беженцы.
 
Турция и США 17 октября договорились о приостановке военной операции на 120 часов. Договорённости подразумевали вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии. Действие режима прекращения огня закончилось во вторник вечером.
 
С 23 октября Турция объявила о прекращении военной операции в Сирии.
 

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Теги: США, Турция, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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